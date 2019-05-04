مصر | ننشر تفاصيل الحكم على 14 متهما بقتل مواطن والشروع بقتل 27 شرطيا بالجمالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تفاصيل الحكم على 14 متهما بقتل مواطن والشروع بقتل 27 شرطيا بالجمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الحكم على 14 متهما بقتل مواطن، والشروع فى قتل ضباط وجنود قسم شرطة الجمالية.

قضت المحكمة بانقضاء الدعوي الجنائية ضد سمير محمد عمر لوفاته، كما قضت غيابيا بمعاقبة كل من السيد البكري وأحمد طه بالسجن المشدد 10 سنوات.

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وحضوريا معاقبة كل من وليد محمد و محمد مجدي ووليد مجدي وعيد علم الدين وتامر سامي بالسجن المشدد 7سنوات ومعاقبة كل من سمير طه واحمد إبراهيم بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وقضت ببراءة كل من احمد محمد و مجدي إبراهيم وسالم محمد وعادل محمد مما اسند إليهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله وحاتم محمد الخولى وشادى رفقى عبد الفتاح، وأمانة سر شريف محمد.

وأسندت النيابة للمتهمين "وليد محمد، السيد البكري، أحمد محمد، سمير طه، محمد مجدى، وليد مجدى، مجدي إبراهيم ، أحمد إبراهيم، عيد علم الدين، تامر سامى، سمير محمد، سالم إبراهيم، عادل محمد، أحمد طه"، تهمة قتل المجنى عليه "أحمد محمد" مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصدى لهم من ضباط وأفراد قسم شرطة الجمالية، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية " بنادق آلية، مسدسات، أفراد خرطوش" وما أن طفروا بهم حتى أطلقوا عدة أعيرة نارية صوبهم قاصدين من ذلك قتلهم، إلا أن أحد هذه الأعيرة النارية حاد عن هدفه وأصاب المجنى عليه فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة الشروع فى قتل المجنى عليهم "رضا قرنى الشربينى، رزق هشام، محمد حسن، رضا عزيز، هشام كمال، أحمد عبد القادر، محمد محمود، عبد العزيز محمد، أحمد حسين، حسن بكرى، السيد على، عبد المنعم عبد الواحد، أحمد فاضل، مختار حسين، علاء محمد، سلومه عويس، عبد المنعم غباشى، محمد عبد المنعم، عبد الرحمن محمد، بدر محمد، رجب مصطفى، رمضان عبد الله، محمد هاشم، إسلام سعد، على محمد سلطان، عيد مسعد"، ضباط وأفراد قسم شرطة الجمالية عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لذلك الأسلحة المذكورة.