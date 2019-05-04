مصر | تأجيل محاكمة 76 متهما لـ3 سبتمبر.. وإخلاء سبيل 63 في قضية "ماسبيرو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 76 متهما لـ3 سبتمبر.. وإخلاء سبيل 63 في قضية "ماسبيرو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بجنوب القاهرة، اليوم السبت، محاكمة 76 موظفًا بالإذاعة والتليفزيون "ماسييرو" بتهمة الاستيلاء على 24 مليون جنيه، لجلسة 3 سبتمبر المقبل.

كما قررت المحكمة، إخلاء سبيل 63 متهمًا بالقضية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، رئيس المحكمة بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو الوفا، وإيهاب طنطاوي، ومحمد بسيوني، وأمانة سر صلاح مصطفى وجاد كنعان.