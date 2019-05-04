مصر | الحماية المدنية بالقاهرة تخمد حريق بالبساتين دون إصابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحماية المدنية بالقاهرة تخمد حريق بالبساتين دون إصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق محدود بحى البساتين، ودفعت بـ3 خزانات مياه استراتيجية، وسيارتان لإخماد الحريق الذي اندلع بأحد المساكن.

حيث قام رجال الحماية المدنية بمحاصرة الحريق من كافة الاتجاهات ولا توجد اى وفيات أو مصابين حتى الآن.

تعود الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق بمسكن متواجد بحى البساتين بالقاهرة، وعلي الفور تم الدفع ب بسيارات الإطفاء لإخماد الحريق وتم فرض كردون أمنى.