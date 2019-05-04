مصر | إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء في "المطرية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء في "المطرية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب شخصان فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع مسجلين خطر بالمطرية، بسبب خلافات الجيرة.

تلقى قسم شرطة المطرية، بلاغا من الأهالي بوجود مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء وتعدى مسجلين خطر على "وائل. ع" مصاب بجرح قطعى بالرأس، و"محمود. م" مصاب بشرخ بالجمجمة وحالته خطيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتمكنت القوات من السيطرة على الأحداث والقبض على المتهمين.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.