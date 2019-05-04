مصر | "سيارة و5 أشخاص".. مفاجآت حول سرقة 12 مليون جنيه بالشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سيارة و5 أشخاص".. مفاجآت حول سرقة 12 مليون جنيه بالشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول واقعة سرقة سائق 12 مليون جنيه، من سيارة نقل أموال بالشيخ زايد، وتبين أن السائق يعمل بالشركة عمله منذ شهرين فقط.

وأوضحت التحريات، أن السائق هرب بالسيارة قيادته وبداخلها المبلغ المشار إليه، مشيرة أن كاميرات المراقبة رصدت سير سيارة، خلف سيارة نقل الأموال، وبعد توقفها، قام الأشخاص المتواجدين بالسيارة خلفها، بنقل الـ 12 مليون جنيه من السيارة وتركوها وفروا هاربين، مستقلين السيارة الأخرى.

وواصلت التحريات، أن عدد المتهمين المشاركين في السرقة 5 أشخاص من بينهم سائق الشركة.

وكان ورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، بتلقي الرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول، بلاغا بقيام سائق بشركة نقل أموال بسرقة 12 مليون جنيه، من السيارة قيادته عقب هروبه بها، بدائرة القسم.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بتكشيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها، وإعادة المبلغ المسروق، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة، لتولي النيابة العامة التحقيقات.