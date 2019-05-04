مصر | سقوط تشكيل عصابي تزعمه محام لسرقته مليون جنيه من مقر جمعية بدمياط

وتلقت أجهزة الأمن بدمياط بلاغا من "حسام.س" 32 سنة، مدير فرع جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بكفر البطيخ؛ باكتشافه سرقة مبلغ مليون و68 ألف جنيه، من داخل مقر الجمعية.

وبالانتقال والفحص تبين أن مقر الجمعية عبارة عن شقتين متجاورتين بعقار مكون من ثلاثة طوابق بمنطقة طريق الميناء دائرة المركز ووجد فسخ ببابي الشقتين.

وتم تشكيل فريق من مباحث دمياط وبرئاسة مفتشي قطاع الأمن العام، امكن تحديد هوية مرتكبى الواقعة : "وليد.م" 42 سنة عاطل و"عمار. ع" 35 سنة، محام، و"محمود. أ" 31 سنة جزار، و"صالح. م" 39 سنة سائق، و"محمد.ي" 34 سنة سائق.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم، عدا الثالث وبحوزتهم 446.800 جنيه . وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع الهارب وأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات السرقة وإنفاقهم جزء منه.

وتم تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات وتكثف الجهود لضبط المتهم الهارب.