مصر | "500 ألف جنيه فدية".. تفاصيل تحرير "الأمن العام" لمستشار مالي من أيدي خاطفيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "500 ألف جنيه فدية".. تفاصيل تحرير "الأمن العام" لمستشار مالي من أيدي خاطفيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مختطفي مستشار مالي لإحدى الشركات وطلب الجناة فدية نصف مليون مقابل إطلاق سراحه بمدينة نصر.

وتلقى قسم أول مدينة نصر بلاغا من "عمر. س" 57 سنة صاحب شركة، مُقيم دائرة قسم الشروق" بتلقيه اتصالاً هاتفياً من مجهول من هاتف ابنه "باسم" مستشار مالي بالشركة" المشار إليها ومُقيم بذات العنوان" أبلغه خلاله المتصل باختطاف ابنه وساومه على دفع مبلغ 500 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.

وتم تشكيل فريق بحث من مباحث القاهرة وبرئاسة مفتشي قطاع الأمن العام وأمكن تحديد المتهمين ومكان اختبائهم واختطاف المجني عليه، وباستهداف الشقة بمأمورية أسفرت عن ضبط سيد محمد مقاول ، "مصطفى. س" صاحب مكتب كمبيوتر، "عادل. ف" عامل، جميعهم مُقيمين بدائرة القسم وبحوزتهم (فرد خرطوش - مطواة - الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه) وبصحبتهم المجني عليه وتبين إصابته بكدمات وسحجات متفرقة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر الأول بأنه ونظراً لقيامه بأعمال السمسرة وسابقة توسطه بين الشركة عمل المجني عليه وأحد الأشخاص لقيام الشركة بتمكين الأخير من الحصول على قرض مالي من أحد البنوك مقابل تحصله على نسبة مالية إلا أنه لم يتحصل عليها فخطط لاختطاف المجني عليه لإجباره على سداد المبلغ المستحق وتنفيذاً لذلك استعان بالمتهمين الثاني والثالث حيث استدرجوه بسيارته الملاكي من أمام كافيه بدائرة القسم واصطحبوه كرهاً عنه داخل سيارة ملاكي ماركة هيونداي واستولوا على سيارته وهاتفه المحمول وتوجهوا به للشقة محل الضبط ومساومة والده على دفع مبلغ الفدية مقابل إطلاق سراحه، أرشدوا عن السيارتين، وبسؤال المجني عليه أيد ذلك.

وتم تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.