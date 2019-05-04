مصر | ضابط بـ"أموال ماسبيرو": ضبطت زوجة المتهم الرئيسي.. وعثرنا على مبالغ مالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضابط بـ"أموال ماسبيرو": ضبطت زوجة المتهم الرئيسي.. وعثرنا على مبالغ مالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بجنوب القاهرة، بزينهم، محاكمة ٧٦ متهما وموظفا في مبني الإذاعة والتليفزيون، "ماسييرو" في الاستيلاء على ٢٤ مليون جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، رئيس المحكمة بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو الوفا، وإيهاب طنطاوي، ومحمد بسيوني، وأمانة سر صلاح مصطفى وجاد كنعان.

وقال المقدم أحمد يحيي عضو هيئة الرقابة الإدارية، إن دوره في القضية هو ضبط زوجة المتهم صابرين سيد أحمد وتفتيش منزلها، وإنه نفذ إذن نيابة عامة بتفتيش أحد محل إقامة المتهم الرئيسي محمد سيد حمودة وعثر داخله مبالغ مالية لم يحدد قيمتها.

وأضاف أن أقارب المتهم أفصحوا عن هويتهم أثناء قيامهم بتفتيش محل إقامة المتهمين وأنه لا يتذكر عنوان الإقامة بالضبط.

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وحضر للجلسة 50 متهما في القضية وسط حراسة أمنية مشددة وتم ايداع المتهمين الذكور قفص الاتهام والسيدات بالقاعة لحين بدء الجلسة.

وتبين أن المتهم الأول محمد سيد حمودة، رئيس قسم الحسابات في ماسييرو زور شيكات صرف بأسماء باقي المتهمين.

وكما تبين أن المتهم الأول تورط بالاستيلاء على مبلغ ٢٤ مليون جنيه قيمة صرف شيكات بالتزوير وبالمخالفة للقانون.

وألقت الأجهزة الأمنية على ٥٣ متهما محبوسين على ذمة القضية بينما هناك ٢٣ متهما هاربا.