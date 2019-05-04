مصر | ضابط بـ"أموال ماسبيرو": العثور على رخص مزورة ودفتر شيكات بحوزة المتهم الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضابط بـ"أموال ماسبيرو": العثور على رخص مزورة ودفتر شيكات بحوزة المتهم الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بجنوب القاهرة، بزينهم، محاكمة ٧٦ متهما وموظفا في مبنى الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" في الاستيلاء على ٢٤ مليون جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، رئيس المحكمة بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو الوفا، وإيهاب طنطاوي، ومحمد بسيوني، وأمانة سر صلاح مصطفى وجاد كنعان.

وقال المقدم شريف محمود أحمد عضو هيئة الرقابة الإدارية، إن دوره في القضية هو ضبط المتهم محمد سيد حمودة وتفتيشه نفاذا لقرار النيابة.

وأضاف الشاهد، أنه بتفتيش المتهم عثر بحوزته على رخصة قيادة باسم شخص آخر وتحمل صورة المتهم ورخصتين تسير سيارتين أحدهم هونداي وأخرى مرسيدس تحمل أسماء آخرين وحافظة ايداع شيك خاصة بببنك دبي ومعه احد الشيكات يحمل اسم ياسمين محمد رضا وضبط بطاقة فيزا باسم شخص اخر وايصال امانة موقع باسم هذه الفيزا.

وأضاف أنه أجرى تحريات بشأن واقعة حافظة الشيكات التى تم ضبطها وانها اكدت ان الحافظة خاصة بالسيدة ياسمين محمد رضا وهى احد المستفيدات من صرف الشيكات، وبناء على تلك التحريات صدر قرار من النيابة وقام بضبطها.

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وأكد الشاهد، أنه نفذ قرار ضبط المتهم الأول والآخرى ياسمين محمد رضا بناء على انتدابه من قبل العقيد محمد الجدامي عضو هيئة الرقابة الادارية.

وحضر للجلسة 50 متهما في القضية وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداع المتهمين الذكور قفص الاتهام والسيدات بالقاعة لحين بدء الجلسة.

وتبين أن المتهم الأول محمد سيد حمودة، رئيس قسم الحسابات في ماسييرو زور شيكات صرف بأسماء باقي المتهمين.

وكما أن المتهم الأول تورط بالاستيلاء على مبلغ ٢٤ مليون جنيه قيمة صرف شيكات بالتزوير وبالمخالفة للقانون.

وألقت الأجهزة الأمنية على ٥٣ متهما محبوسين على ذمة القضية بينما هناك ٢٣ متهما هاربا.