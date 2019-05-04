أخبار مصر | شاهد.. أحدث صورة لمبارك وسوزان وحفيدهما في عيد ميلاده

نشرت صفحة "أنا آسف ياريس"، المؤيدة للرئيس الأسبق حسني مبارك، أحدث صورة له، بصحبة زوجته سوزان، وحفيدهما عمر علاء مبارك، اليوم السبت، بمناسبة عيد ميلاده.

ووجهت الصفحة التهنئة إلى الرئيس الأسبق: "كل سنة وأنت طيب يا كبير البلد"، على حد تعبيرها، ولاقت الصورة إعجاب المئات من مؤيدي الرئيس الأسبق عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 9 متهمين آخرين في قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك، لجلسة الغد الثلاثاء لاستكمال المرافعة.

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يذكر أن المحكمة أثبتت حضور جميع المتهمين وهو ما تم إثباته بحضور جميع المتهمين ماعدا المتهم "حسن هيكل" لقيامه بتحرير توكيل رسمي لمحاميه بالحضور بدلاً عنه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.