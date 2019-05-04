أخبار مصر | سامح عاشور يكرم شيخ محاميي القليوبية بمنزله (صور)‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامح عاشور يكرم شيخ محاميي القليوبية بمنزله (صور)‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم السبت، المحامي أمين هيكل، شيخ محامي القليوبية، نظرا لحالته الصحية التي منعته من حضور حفل التكريم، الذي أقامته نقابة شمال القليوبية بنادي المحامين في بنها.

رافق النقيب العام، خلال الزيارة، كل من خالد أبوكريشة، الأمين العام لنقابة المحامين، ومجدي المهدي، نقيب شمال القليوبية، وأعضاء المجلس الفرعي.

يعد المحامي أمين هيكل من شيوخ محامي القليوبية، ومن رموز المهنة، والعمل النقابي، حيث شغل منصب نقيب المحامين بالقليوبية أربع دورات متتالية.