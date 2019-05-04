أخبار مصر | المخزنجى فى حفل تكريم شريف مختار: لو تكررت النماذج الاستثنائية في حياتنا لتغير حالنا للأفضل (صور)‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المخزنجى فى حفل تكريم شريف مختار: لو تكررت النماذج الاستثنائية في حياتنا لتغير حالنا للأفضل (صور)‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت نقابة الأطباء حفل تكريم الدكتور شريف مختار مؤسس طب الحالات الحرجة تكريماً وتقديراً لمشواره العلمى والطبى فى يوم ميلاده ال79 لدوره فى تأسيس تخصص وحدة رعاية الحالات الحرجة التى اصبحت اول مدرسة علمية تخرج فيها العديد من الاسماء والتى أصبحت نجوم هذا التخصص والذى انتشر فى العديد من الجامعات والمراكز.

تحدث فى الاحتفالية كلا من الدكتور اسامة عبد الحى، وكيل النقابة، والدكتور نجوى الشافعى، امين عام النقابة، والدكتورة منى مينا، عضو المجلس، والدكتور احمد صلاح مقرر الصالون الثقافى بالنقابة، واشادت الكلمات بدور الدكتور شريف مختار، فى إنقاذ مرضى الحالات الحرجة أو الموت المفاجىء.

وعرض فيلم تسجيلى عنه مدته 20 دقيقة يتضمن مشوار حياته الطبى والانسانى والذى عرض لسنوات طفولته ونشأته فى بيت جده لوالدته بعد وفاة والده وهو طفل صغير لم يكمل عامه الثالث ودور الام فى حياته والتى ضحت لتربيته وأخيه وكيف ورث منها الدقة والمثاليات ومن الاب ورث منه الحس الفنى فهو عازف البيانو الذى زاوج بين الفن والطب ويقول الطبيب الفنان دائما ينشد الجمال فى كل شىء وهو ماينعكس على مرضاه.

Advertisements

حضر الاحتفالية الدكتور محمد ابو الغار، رائد اطفال الانانبيب فى مصر، والدكتور احمد عبد العزيز، مدير مستشفيات جامعة القاهرة، والروائى الكبير الدكتور محمد المخزنجى، والاعلامى محمود سعد، والكتاب الصحفىيين عاصم حنفى وابراهيم منصور واسامة سلامة و انور عبد اللطيف ونجلاء بدير وغادة زين العابدين ونجوان عبد اللطيف وبسنت الزيتونى.

تحدث الروائى محمد المخزنجى، واصفا شخصية الدكتور شريف مختار، كمثال وقدوة ومسيرةعطاء بنفس مطمئنة وبتواضع شديد، واضاف قائلا لو كثرت مثل هذه الشخصيات الاستثنائية فى بلدنا لاصبح حالنا غير الحال، مضيفا هو شريف فى إخلاصه وحرصه لتنمية الذات ثقافيًا رفيع الشأن وكيف كان مختاراً لهذا التخصص النادر وقتها

وتحدث تلاميذ الاستاذ عن دوره فى تكوينهم وتعليمهم ونوادرهم مع الاستاذ داخل الوحدة.

كما حرص جميع الحضور على التقاط الصور مع الدكتور وبالاخص من شباب الأطباء والامتياز.