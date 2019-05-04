أخبار مصر | وزارة الشباب تستضيف مهرجان "إفريقيا في عيون الفنان الدولي" بدورته السادسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الشباب تستضيف مهرجان "إفريقيا في عيون الفنان الدولي" بدورته السادسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضاف مركز التعليم المدني بالجزيرة مهرجان "إفريقيا فى عيون الفنان الدولى" في دورته السادسة، الذي يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية – الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية والجمعية الإفريقية، تحت شعار "إفريقيا تجمعنا" وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا.

شهد فعاليات انطلاق المهرجان الدكتورة نجوى صلاح – مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب والرياضة، إجلال محمد عبدالحليم المسئولة الإعلامية والثقافية بالوفد الدائم للاتحاد الإفريقي لدى الجامعة العربية، عمر غريب حشيش صاحب فكرة المهرجان، الدكتور محمد عبد اللطيف نيابة عن السفير محمد نصر الدين رئيس الجمعية الافريقية، وجاليات الدول الافريقية بالقاهرة.

ومن جانبها عبرت نجوى صلاح عن سعادتها باستضافة حدث افريقي يهتم بالفنون الافريقية، مؤكدة أن القارة الافريقية غزيرة بالفن ولديها العديد من المواهب،

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وناشدت الاشقاء الافارقة للمشاركة في كل الفعاليات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة على المستوي الافريقي".

فيما قالت إجلال محمد عبدالحليم إن هناك زخم افريقي بمصر هذا العام، فمصر تترأس الاتحاد الافريقي وتستضيف مصر بطولة أمّم افريقيا 2019،

وأكدت أنه هناك العديد من الفعاليات الإفريقية على المستوي الثقافي والفني تستضيفها مصر، والتي من ضمنها هذا المهرجان والذي يضم العديد من الفعاليات التي ستسهم في تكثيف الوعي بالثقافات الافريقية المختلفة.

تضمن المهرجان معرض للفنون التشكيلية لفنانين من مختلف الدول الأفريقية، ومعرض للمشغولات التراثية من محافظات شمال سيناء واسوان وجاليات الدول الأفريقية، بالإضافة الي تقديم عددًا من فقرات الفنون الشعبية لدول إثيوبيا، اريتريا، فلسطين، الجزائر، وفرقه السمسمية، وفقرة تنورة، وفقرة إنشاد ديني، وتنظيم مسابقة ملكات الجمال.