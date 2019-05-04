أخبار مصر | لقاء بين رئيس حريات "الصحفيين العرب" وضياء رشوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لقاء بين رئيس حريات "الصحفيين العرب" وضياء رشوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور ضياء رشوان، اليوم، لقاءً مع عبدالوهاب الزغيلات رئيس لجنة الحريات باتحاد الصحفيين العرب.



وتناول اللقاء مناقشة التقرير الذي قدمته مصر للاتحاد، وشاركت به في التقرير النهائي الذي أعده الاتحاد حول وضع الحريات الصحفي في الوطن العربي.



كما تناول اللقاء أوجه التعاون المثمر بين النقابة وبين الاتحاد.



وكان أطلق اتحاد الصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، اليوم، تقريره عن وضع الحريات في الوطن العربي عن العامين الماضيين 2018 و2019.

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وجاء التقرير بعنوان "الحرية.. قتل خطف اعتقال"، وشمل 4 محاور رئيسية، وهم: "تقارير التنظيمات النقابية الصحفية عن حالة الحريات في العالم العربي، رؤية المنظمات الدولية لأوضاع الحريات الصحفية في العالم العربي، رؤى وتصورات القيادات النقابية لأوضاع الحريات في العالم العربي، الإعلام الإلكتروني وواقع الحريات في العالم العربي التحديات وآفاق المستقبل".

وشمل المحور الأول حالة الحريات في 15 دولة عربية خلال العامين الماضيين، وتجاهل الاتحاد عدد من الدول مثل الجزائر؛ وذلك نظرًا للوضع النقابي المضطرب بتلك الدول، وبعضها لا يحوي نقابات مهنية من الأساس، وبعضها غير أعضاء.