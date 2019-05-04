أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يوصي بمنع ٦٦ إعلان مخالف ويفتح التحقيق في سرقة ٩ مسلسلات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يوصي بمنع ٦٦ إعلان مخالف ويفتح التحقيق في سرقة ٩ مسلسلات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، بوقف 66 إعلانًا مخالفًا، تُبث على 40 قناة فضائية، منها 51 إعلانًا لمستحضرات طبية غير مرخصة، تبث عبر 26 فضائية، وتوهم المستهلك بقدرتها على علاج بعض الأمراض، و15 إعلان عن مراكز صيانة مضللة تدعي ملكيتها لعلامات تجارية على غير الحقيقة، تُبث عبر 14 قناة فضائية.

كما بدأت اللجنة التحقيق في شكاوى متعلقة بسرقة 9 مسلسلات، وعرضها في عدد من القنوات والشبكات الفضائية دون وجه حق، أو وجود سند للبث من الجهة المالكة لحقوق العرض، والمسلسلات هي: "أرض النفاق، شهادة ميلاد، الزيبق، وضع أمني، كلبش، رمضان كريم، ثاني أكسيد الكربون، أيوب، ونوس".

كما قررت اللجنة بنهاية اجتماعها الذي عقدته اليوم، تأجيل البت في 32 مخالفة أخرى إلى الاجتماع القادم.