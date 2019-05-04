أخبار مصر | مؤتمر لـ'الصحفيين العرب' لإنقاذ الصحافة الورقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤتمر لـ'الصحفيين العرب' لإنقاذ الصحافة الورقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبدالوهاب الزغيلات رئيس لجنة الحريات باتحاد الصحفيين العرب، إن الاتحاد سيعقد مؤتمرًا لدراسة وضع الصحافة الورقية في الوطن العربي، خاصة وأنها تتعرض لأزمات اقتصادية كبيرة، مؤكدًا أن الصحافة الورقية هي أساس صناعة الصحافة في العالم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للاتحاد اليوم، لعرض تقرير الاتحاد للحريات في الوطن العربي لعامي 2018 و2019: "في رأيي الصحافة الورقية لن تندثر، فعندما ظهر التلفزيون لم تندثر الإذاعة، الصحافة الورقية تعيش مأساة، الفضاء مفتوح ومواقع التواصل الاجتماعي".

وطالب "الزغيلات" الزملاء الصحفيين في الوطن العربي، الحذر من الزج بهم في أي اتجاه أو أي طرف، فااأردم يحدها دول بها الكثير من الإرهاب مثل سوريا وليبيا وإسرائيل، ومصر تعاني من الإرهاب في سيناء، وغير ذلك.

وشدد رئيس لجنة الحريات، على أن الاتحاد أعد تقريره عبى مستوي يختلف عن تقارير الأعوام السابقة، وقام فيه بتحيليل الوضع في الدول.

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وكان أطلق اتحاد الصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، اليوم، تقريره عن وضع الحريات في الوطن العربي عن العامين الماضيين 2018 و2019.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للاتحاد اليوم، بحضور عبدالوهاب الزغيلات رئيس لجنة الحريات بالاتحاد، وخالد ميري الأمين العام للاتحاد، وحاتم زكريا عضو الاتحاد وسكرتير عام نقابة الصحفيين السابق.

وجاء التقرير بعنوان "الحرية.. قتل خطف اعتقال"، وشمل 4 محاور رئيسية، وهم: "تقارير التنظيمات النقابية الصحفية عن حالة الحريات في العالم العربي، رؤية المنظمات الدولية لأوضاع الحريات الصحفية في العالم العربي، رؤى وتصورات القيادات النقابية لأوضاع الحريات في العالم العربي، الإعلام الإلكتروني وواقع الحريات في العالم العربي التحديات وآفاق المستقبل".

وشمل المحور الأول حالة الحريات في 15 دولة عربية خلال العامين الماضيين، وتجاهل الاتحاد عدد من الدول مثل الجزائر؛ وذلك نظرًا للوضع النقابي المضطرب بتلك الدول، وبعضها لا يحوي نقابات مهنية من الأساس، وبعضها غير أعضاء.