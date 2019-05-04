انت الان تتابع نائب يطالب بعودة «عربيات الرش» للشوارع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
سيارة رش المبيدات - صورة أرشيفية
توجه تادرس قلدس عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول عودة عربات رش المبيدات ضد الحشرات والبعوض للشوارع مرة أخرى، مضيفا: "شهدنا خلال الفترة الماضية هجوم من الحشرات المختلفة بعدة محافظات، إذ ظهرت أسراب من النمل الأبيض بوسط الإسكندرية، الذي يتسبب بأضرار هيكلية في المباني والأثاث الخشبى، بالإضافة إلى انتشار الخنافس بالعريش والخنفساء بأ سوان وحشرة صرصور الليل بجنوب سيناء فضلا عن البعوض والناموس بكل محافظات مصر".
وأكد قلدس، في بيان له، اليوم السبت، أن الأمر سيزداد سوءً خلال أشهر الصيف المقبلة، ما يحتاج إلى الاستعداد له بالشكل المناسب، مشيرا إلى ضرورة عودة عربات الرش التي كانت تجوب الشوارع منذ سنوات طويلة ولم نكن نجد بعدها حشرة أو بعوضة بمنازلنا، كما أنه من المهم التأكد من أن هذه المبيدات آمنة تماماعلى كافة الفئات
وأكد قلدس، في بيان له، اليوم السبت، أن الأمر سيزداد سوءً خلال أشهر الصيف المقبلة، ما يحتاج إلى الاستعداد له بالشكل المناسب، مشيرا إلى ضرورة عودة عربات الرش التي كانت تجوب الشوارع منذ سنوات طويلة ولم نكن نجد بعدها حشرة أو بعوضة بمنازلنا، كما أنه من المهم التأكد من أن هذه المبيدات آمنة تماماعلى كافة الفئات العمرية، خاصة الاطفال والحوامل وكبار السن.
من ناحية أخرى، بدأت الوحدات المحلية بمحافظة أسوان، في التصدى لحشرات «الخنفساء» التى يطلق عليها اسم «أم فسوة»، والتى أثار انتشارها مؤخرا قلق المواطنين، إذ ظهرت داخل المنازل، فطالبوا محافظ أسوان والأجهزة المحلية بتنفيذ حملات لمقاومة تلك الحشرة، خشية التعرض للدغاتها. وقال العميد عبد الرحمن عامر، رئيس مدينة إدفو، إنه تم البدء في تنفيذ حملة للمقاومة الميكانيكية للحشرات. (التفاصيل)
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يطالب بعودة «عربيات الرش» للشوارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.