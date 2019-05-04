انت الان تتابع نائب يطالب بعودة «عربيات الرش» للشوارع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سيارة رش المبيدات - صورة أرشيفية

توجه تادرس قلدس عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول عودة عربات رش المبيدات ضد الحشرات والبعوض للشوارع مرة أخرى، مضيفا: "شهدنا خلال الفترة الماضية هجوم من الحشرات المختلفة بعدة محافظات، إذ ظهرت أسراب من النمل الأبيض بوسط الإسكندرية، الذي يتسبب بأضرار هيكلية في المباني والأثاث الخشبى، بالإضافة إلى انتشار الخنافس بالعريش والخنفساء بأ سوان وحشرة صرصور الليل بجنوب سيناء فضلا عن البعوض والناموس بكل محافظات مصر".

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وأكد قلدس، في بيان له، اليوم السبت، أن الأمر سيزداد سوءً خلال أشهر الصيف المقبلة، ما يحتاج إلى الاستعداد له بالشكل المناسب، مشيرا إلى ضرورة عودة عربات الرش التي كانت تجوب الشوارع منذ سنوات طويلة ولم نكن نجد بعدها حشرة أو بعوضة بمنازلنا، كما أنه من المهم التأكد من أن هذه المبيدات آمنة تماماعلى كافة الفئات