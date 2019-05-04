انت الان تتابع «الأعلى للإعلام» يفتح ملفات 76 قناة فضائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مكرح محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام

بدأت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم السبت، فتح ملف مخالفات 76 قناة فضائية متهمة بسرقة مسلسلات وبثها بدون وجه حق دون الحصول على سند بث من ملاكها، مضيفة أن المخالفات تشمل بث إعلانات مخالفة للمعايير، ومنتجات طبية غير مرخصة، وتأتي في مقدمة القنوات المخالفة "أبل وفاميلي والساعة"، كما شملت المخالفات انتهاكات لحقوق الملكية الفكرية وبرامج طبية لم تلتزم بالقانون والقواعد المهنية، وتستكمل اللجنة التحقيقات، وتشمل تقارير لجنة الرصد التي وثقت المخالفات، بالإضافة إلى التقارير الرسمية الواردة من جهاز حماية المستهلك وشكاوى الشركات المنتجة.

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من ناحية أخرى، أعلن عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، عن عقوبات صارمة ضد عدم الالتزام بالقيم والمهنية وميثاق الشرف الإعلامي في كافة المواد الإعلانية والأعمال الدرامية والبرامج التي سوف يتم تناولها، خاصة خلال شهر رمضان المقبل، مطالبا شركات الإنتاج والقنوات التليفزيونية