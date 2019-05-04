«الأعلى للإعلام» يفتح ملفات 76 قناة فضائية

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مكرح محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام
بدأت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم السبت، فتح ملف مخالفات 76 قناة فضائية متهمة بسرقة مسلسلات وبثها بدون وجه حق دون الحصول على سند بث من ملاكها، مضيفة أن المخالفات تشمل بث إعلانات مخالفة للمعايير، ومنتجات طبية غير مرخصة، وتأتي في مقدمة القنوات المخالفة "أبل وفاميلي والساعة"، كما شملت المخالفات انتهاكات لحقوق الملكية الفكرية وبرامج طبية لم تلتزم بالقانون والقواعد المهنية، وتستكمل اللجنة التحقيقات، وتشمل تقارير لجنة الرصد التي وثقت المخالفات، بالإضافة إلى التقارير الرسمية الواردة من جهاز حماية المستهلك وشكاوى الشركات المنتجة.
من ناحية أخرى، أعلن عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، عن عقوبات صارمة ضد عدم الالتزام بالقيم والمهنية وميثاق الشرف الإعلامي في كافة المواد الإعلانية والأعمال الدرامية والبرامج التي سوف يتم تناولها، خاصة خلال شهر رمضان المقبل، مطالبا شركات الإنتاج والقنوات التليفزيونية
من ناحية أخرى، أعلن عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، عن عقوبات صارمة ضد عدم الالتزام بالقيم والمهنية وميثاق الشرف الإعلامي في كافة المواد الإعلانية والأعمال الدرامية والبرامج التي سوف يتم تناولها، خاصة خلال شهر رمضان المقبل، مطالبا شركات الإنتاج والقنوات التليفزيونية بضرورة الحفاظ على الهوية المصرية، ومراعاة القيم والتقاليد والأخلاق فى الإعلانات والمسلسلات والبرامج المقرر عرضها خلال شهر رمضان المقبل.
وشدد المجلس على ضرورة مراعاة طبيعة الشهر الكريم، بالإضافة إلى التأكيد على منع الإعلانات التى تخالف القيم المصرية وروحانيات شهر رمضان الفضيل والتى تتضمن مشاهد خادشة للحياة، مؤكدا أنه سيتخذ كافة الإحراءات القانونية لمن يخالف ميثاق الشرف الإعلامى. (التفاصيل)
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