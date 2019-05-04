شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء السيسي مع عضو الكتلة البرلمانية للائتلاف المسيحي بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، النائب البرلماني الألماني فولكر كاودر، عضو الكتلة البرلمانية للائتلاف المسيحي، الزعيم السابق للأغلبية البرلمانية.

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وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن «كوادر» هنأ الرئيس بنجاح عملية الاستفتاء الأخيرة على تعديل الدستور، والمشاركة العريضة من جموع الشعب المصري، وهو الأمر الذي يمهد لاستمرار مسيرة التنمية والبناء في مصر في مناخ من الاستقرار.

وأضاف «راضي» أنه أعرب عن تقدير ألمانيا البالغ لدور مصر المركزي في منطقة الشرق الأوسط وما تبذله من جهود لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، إلى جانب دورها الهام في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف.

وأشار إلى أنه جرى استعراض مجمل المستجدات على الساحة الليبية، حيث أكد الرئيس ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة في ليبيا منذ بدايتها بدعم وحدة المؤسسة العسكرية لاستعادة مقومات الشرعية والاستقرار والأمن في الأراضي الليبية، وللتصدي للميليشيات والتنظيمات المسلحة ومكافحة الأنشطة الإرهابية، بما يمهد الطريق نحو تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، مشدداً كذلك على أهمية تقويض التدخلات الخارجية في ليبيا لمنع عمليات تهريب السلاح والعناصر الإرهابية إلى داخل الأراضي الليبية.