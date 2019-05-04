شكرا لقرائتكم خبر عن عفو رئاسي عن عدد من الشباب المحبوسين خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكدت مصادر مطلعة لـ«المصري اليوم» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيصدر خلال الساعات المقبلة عفوًا رئاسيًا عن عدد من الشباب المحبوسين. وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..

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