شكري ونائب ألماني يناقشان الأزمة الليبية

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سامح شكري والنائب الألماني فولكر كاودر

صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري استقبل، اليوم السبت، النائب فولكر كاودر الزعيم السابق للتحالف المسيحي بالبوندستاج الألماني، وتناولت المقابلة مختلف أبعاد وجوانب علاقات التعاون بين مصر وألمانيا والقضايا ذات الاهتمام المشترك، موضحا أن شكري استهل اللقاء بالإعراب عن سعادته بزيارة كاودر إلى القاهرة باعتباره أحد أهم أصدقاء مصر بالبرلمان الألماني، منوهاً بتقدير مصر للجهود التي بذلها كاودر لتطوير العلاقات المصرية الألمانية خلال توليه مهام منصبه السابق كزعيم للتحالف المسيحي في البوندستاج الألماني.

وأضاف حافظ، أن شكري أكد على أن مصر تعتز بصداقة كاودر ومواقفه البناءة، وترحب باستمرار التواصل معه من أجل دفع وتعزيز علاقات التعاون بين مصر وألمانيا، مضيفا أن الجانبين أكدا خلال لقائهما على أهمية استمرار التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وبصفة خاصة في الملف الاقتصادي.ومن جانبه، أكد