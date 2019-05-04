انت الان تتابع نائب: حملة «مصلحتك» خطوة للقضاء على إدمان الموظفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

غادة والي وزيرة التضامن

أشاد ممتاز دسوقي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، على تنظيم العديد من اللقاءات التوعوية داخل الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة، لرفع الوعي بمخاطر إدمان المخدرات وتوضيح آليات تطبيق القانون الجديد للمخدرات والرد على استفسارات الموظفين في إطار حملة "مصلحتك"، موضحا أن توعية الموظفين بخدمات الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان، وإعفائهم من العقوبات المقررة في حال طلب العلاج، يشجع المزيد من الموظفين على الإقبال على العلاج خاصة أنه يتم في سرية تامة.

وأضاف دسوقي، في بيان له، اليوم السبت، أنه بعد كل هذا المجهود الذي تبذله الوزارة لمكافحة الإدمان الذي تسبب بكوارث وإهدار للممتلكات والأرواح وتعطيل لمصالح المواطنين، يجب محاسبة من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة بإجراءات قانونية رادعة وإيقافه عن العمل، فالمخاطر الناجمة عن هذه الظاهرة تستدعي ضرورة التصدي لها

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