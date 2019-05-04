نائب: حملة «مصلحتك» خطوة للقضاء على إدمان الموظفين

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غادة والي وزيرة التضامن
أشاد ممتاز دسوقي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، على تنظيم العديد من اللقاءات التوعوية داخل الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة، لرفع الوعي بمخاطر إدمان المخدرات وتوضيح آليات تطبيق القانون الجديد للمخدرات والرد على استفسارات الموظفين في إطار حملة "مصلحتك"، موضحا أن توعية الموظفين بخدمات الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان، وإعفائهم من العقوبات المقررة في حال طلب العلاج، يشجع المزيد من الموظفين على الإقبال على العلاج خاصة أنه يتم في سرية تامة.
وأضاف دسوقي، في بيان له، اليوم السبت، أنه بعد كل هذا المجهود الذي تبذله الوزارة لمكافحة الإدمان الذي تسبب بكوارث وإهدار للممتلكات والأرواح وتعطيل لمصالح المواطنين، يجب محاسبة من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة بإجراءات قانونية رادعة وإيقافه عن العمل، فالمخاطر الناجمة عن هذه الظاهرة تستدعي ضرورة التصدي لها
وأضاف دسوقي، في بيان له، اليوم السبت، أنه بعد كل هذا المجهود الذي تبذله الوزارة لمكافحة الإدمان الذي تسبب بكوارث وإهدار للممتلكات والأرواح وتعطيل لمصالح المواطنين، يجب محاسبة من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة بإجراءات قانونية رادعة وإيقافه عن العمل، فالمخاطر الناجمة عن هذه الظاهرة تستدعي ضرورة التصدي لها ومحاربتها بمختلف السبل والوسائل.
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وفي أبريل الماضي، صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنه لن يقبل ترك أي شخص يعمل تحت تأثير المخدر، لافتة إلى أن إجراء التحاليل في الأندية والمدارس الخاصة يجرى بناءً على طلبات منهم ويجب أن يكون هناك تحليل عشوائي ودوري، موضحة أن القاهرة تتصدر محافظات الجمهورية في نسبة المتعاطين للمواد المُخدرة، وتأتي سوهاج في المرتبة الثانية. (التفاصيل)
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