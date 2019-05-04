انت الان تتابع التضامن: ننتظر حصر الخسائر لتحديد تعويضات «الموسكي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حريق الموسكي

«ننتظر حصر الخسائر لتحديد قيمة التعويضات وصرفها للمتضررين»، هكذا قال الدكتور محمد العقبي المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي لـ«التحرير»، عن موقف الوزارة من تعويض المتضررين من حادث الحريق أمس، في بعض المحال التجارية بمنطقة الموسكي. وكانت النيابة العامة ذكرت في تحقيقاتها أنه نتج عن الحريق الكبير إصابة 45 مواطنا بين الحرق والاختناق، وحددت الخسائر بشكل مبدئي لأصحاب المحال والمتضررين، وأنها تراوحت بين 30 و50 مليون جنيه، وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف غموض الحريق.

وشهدت، أمس الجمعة، منطقة الموسكي نشوب حريق في مجموعة من المحال التجارية، أدى إلى خسائر مادية لأصحاب مجموعة من المحال التجارية التي نشب فيها الحريق. (اقرأ أيضا: مبلغ ضخم.. النيابة تكشف حجم خسائر حريق الموسكي) وتشهد منطقتا الموسكي والعتبة وما حولهما من أماكن تجارية شهيرة؛ مثل حارة اليهود وشارع الأزهر،

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