انت الان تتابع مجلس النواب يوافق على إعلان الطوارئ: إجراء ضروري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مجلس النواب - صورة أرشيفية

اجتمعت اللجنة العامة بمجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وبحضور سليمان وهدان وكيل المجلس وباقي أعضاء اللجنة العامة، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس، وذلك للنظر فيما أحاله المجلس، إلى اللجنة العامة وهو: (أولا) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 208 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباح يوم 25 أبريل الماضي، لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، و(ثانيا) بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن القرار.

واستعرضت اللجنة العامة الأحداث الإرهابية الدنيئة التي طالت الكثير من المدنيين الأبرياء فسالت دماؤهم وسقطوا شهداء مثل إخوانهم من رجال القوات المسلحة والشرطة.وأكدت اللجنة العامة بأن إعلان حالة الطوارئ، هو إجراء ضرورى لحفظ أمن الوطن واستقراره ولمواجهة الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تعرقل مسار التنمية،

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