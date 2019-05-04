شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «أورانج بي»: نتطلع لزراعة ١٠ آلاف فدان بالبرتقال بمصر.. ومدبولي: نشجع ذلك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، السبت، كريستوس باباديميتر، رئيس ومؤسس شركة أورانج بى جلوبال، المتخصصة في زراعة البرتقال والصناعات الغذائية المرتبطة به.

حضر اللقاء الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

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وخلال الاجتماع، أعرب رئيس شركة جلوبال بى عن تطلع الشركة للتوسع في استثماراتها في مصر من خلال زراعة ١٠ آلاف فدان بالبرتقال، وإقامة مصانع متخصصة في مجالات التصنيع الغذائى المرتبطة بالبرتقال، وتصدير المنتجات لأسواق دول العالم.

وأضاف رئيس الشركة أنهم قاموا في عام ٢٠١٠ بإنشاء مصنع تجريبي لإنتاج عصير البرتقال في مدينة السادات، وأن مناخ الاستثمار الحالى في مصر، وما شهدته من تطورات اقتصادية إيجابية في الفترة الماضية، يشجعهم على المضي قدما في توسيع استثماراتهم في مصر.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء بهذا التوجه من جانب الشركة، مؤكدا تشجيع الحكومة لهذه الاستثمارات، كما كلف وزير التموين بالتنسيق مع محافظى البحيرة والوادي الجديد لاختيار أنسب المواقع التي تلائم مشروع الشركة، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء المشروع في أقرب وقت ممكن.