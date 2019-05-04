شكرا لقرائتكم خبر عن قبل افتتاح السيسي.. «أنفاق الإسماعيلية» ملحمة صنعتها أيادي مصرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على مدار نحو عام ونصف، صنعت الإدارة المصرية ملحمة جديدة، بمهندسيها وعمالها المصريين، الذين سطروا دفاتر التاريخ بحروف من نور، وذلك بعد انتهاء العمل في مشروع أنفاق قناة السويس، لتصبح جاهزة للعمل، لتخرج منها الجهة الشرقية لقناة السويس، لتربط بين الدلتا وسيناء.

أنفاق قناة السويس

زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتتاح أنفاق قناة السويس

من المقرر أن يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ساعات، عددا من المشروعات العملاقة والقومية بمدينة الإسماعيلية، وعلى رأسها مشروع أنفاق قناة السويس، التي ستحدث طفرة كبيرة للمرة الأولي في التاريخ حيث سيصبح الوصول إلى سيناء في دقائق معدودة، من خلال أنفاق الإسماعيلية، كما ستصبح تداول البضائع وحركة انتقالها، بين شرق وغرب مدن القناة أكثر سهولة، وذلك عن طريق أنفاق بورسعيد.

أنفاق قناة السويس

هيئة قناة السويس

نفذت هيئة قناة السويس في زمن قياسي، عددا من الأنفاق والكباري العائمة، تصل إلى 10 أنفاق وكباري عائمة، بجانب تنفيذ الهيئة الهندسية لعدد من الكباري العائمة بأيادي أبنائها قد تم افتتاح البعض منها، فيما بات البعض الآخر جاهزا للافتتاح، وعلى رأسها أنفاق الإسماعيلية، بجانب عدد من المشروعات الضخمة بمحافظة الإسماعيلية، من بينها مدينة الإسماعيلية الجديدة.

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أنفاق قناة السويس

عدد أنفاق قناة السويس

بلغ عدد أنفاق قناة السويس 5 أنفاق، تتمثل في نفقى الإسماعيلية، والتى تصل إلى سيناء، خلا مدة زمنية تتراوح من 15-20 دقيقة، ونفقي بورسعيد والتي تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة في منطقة إقليم قناة السويس، هذا بجانب، نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس.فيما تتمثل الكباري العائمة الخمسة والتي قضت على مشكلة التكدس والزحام بسبب المعديات، في كوبرى الشهيد أحمد المنسي في المنطقة 6 بالإسماعيلية، والثاني باسم الشهيد أبانوب جرجس في القنطرة، أما الكوبرى الثالث فهو كوبرى طه زكى في سرابيوم، وكوبرى الشط في السويس، علاوة على، كوبرى النصر في بورسعيد.

أنفاق قناة السويس

عامل الأمان الخاص بمراقبة وممرات طوارئ بأنفاق الإسماعيلية

كل نفق من أنفاق الإسماعيلية، يحتوي كل نفق من أنفاق الإسماعيلية، على قدر كبير من عمليات المراقبة، حيث تم تزيدها بكاميرات مراقبة وأنظمة لمكافحة الحرائق، وممرات للطوارئ وإخلاء آمن للأفراد حال حدوث أي أعطال أو طوارئ، وذلك عن طريق غرف الطوارئ، وبطول 12.5 متر، يوجد 4 ممرات عرضية تربط النفقين.

أنفاق قناة السويس

دقائق معدودة للعبور إلى سيناء

تعد رحلة العبور إلى سيناء من خلال أنفاق الإسماعيلية، والتي تبدأ من المنطقة الأمنية خارج النفق، يتم بها إجراءات التفتيش، حيث تتضمن تلك المنطقة 10 نقاط تفتيشية بالأشعة لكل اتجاه من اتجاهي النفق أي بإجمالي 20 نقطة تفتيشية، ومخصص من تلك النقاط على كل اتجاه للنفق، 4 نقاط للسيارات الملاكي و6 نقاط أخرى، للنقل الثقيل والأوتوبيسات.