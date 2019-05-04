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عبدالعال يشكر النواب على دورهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

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محمود جاويش 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، التحية لأعضاء مجلس النواب، على ما وصفه بأنه «مجهود رائع» بذله النواب في دوائرهم قبل وأثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، السبت: «أشكر النواب على الصورة التي خرج فيها الشعب المصري للاستفتاء، وأعلم الجهود التي بذله النواب كل في دائرته.. الشكر لكم على المجهود الرائع والصورة التي خرج بها الاستفتاء لمصلحة الوطن والمواطن».

من جانب آخر طلب عبدالعال، من النائب مرتضى منصور، ترك مقاعد الوزراء، والعودة لمقاعد النواب، قائلاً: «لا أنصحك بهذه المقاعد، فهذه الأماكن لا تتمتع بحصانة، وأنا حريص عليك».

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