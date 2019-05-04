شكرا لقرائتكم خبر عن صوامع المحافظات تواصل استلام القمح من المزارعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المحافظات استقبال كميات القمح الموردة من المواطنين، السبت، وسجلت الصوامع والهناجر والبناكر ارتفاع نسبة الكميات الموردة خلال الأيام الماضية.

ففي الإسكندرية، أجرى المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين جولات تفقدية مفاجئة لصومعة العامرية بالكيلو 21 وبناكر السلام لمتابعة عمليات توريد القمح المحلى.

وأكد «سعدالله»، خلال الجولة على انتظام لجان الاستلام، حيث جاءت الجولات مفاجئة للتأكد من انتظام العمل داخل لجان الاستلام والاطمئنان على كميات القمح الواردة، وأنها تزداد يومًا بعد يوم والعمل على نجاح موسم توريد القمح هذا العام، حيث تسير عملية التوريد بصورة طبيعية ولا توجد أي معوقات.

وأشار إلى أنه تم توريد 4989 طن إلى الصوامع والبناكر والهناجر المعدة من قبل مديرية التموين لاستلام الأقماح المحلية والمستوردة، موضحًا أن التوريد يتم وفقا لـ3 درجات نقاوة هي 22 و22.5 و23 درجة.

وفي كفرالشيخ، قال المحافظ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، إنه تم توريد 11911 طنا و64 كيلوجراما من الأقماح المحلية للصوامع والشون بنطاق المحافظة منذ انطلاق موسم توريد الأقماح المحلية، لافتًا أن الرصيد السابق الذي تم توريده خلال الأيام الأخيرة بلغ 8479 طنا و114 كجم وإجمالي الكمية الموردة آخر يوم بلغت 3431 طنا و950 كيلوجراما، مؤكدًا على انتظام أعمال التوريد بشكل يومي حتى نهاية موسم التوريد في 15 يوليو المقبل.

وقال المحافظ إنه يتم سداد القيم المالية للمزارعين خلال ٤٨ ساعة، من التوريد تسهيلاً عليهم، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التموين على إنشاء نقاط لتجميع محصول القمح من المزارعين، بحيث تكون قريبة من الحقول، ويتم النقل من خلالها إلى الشون والصوامع للتيسير على المزارعين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.

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وفي الشرقية، أكد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، انتظام سير عملية توريد الأقماح للصوامع والشون، مشيرًا إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى أمس بلغت ١٤٠٣٤٦ طنا، و١٨٩ كيلو قمح، لافتًا أن توريد الأمس من الأقماح بلغ ٢٥١٢٩ طنا و٩٢٧ كيلو قمح.

وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحية وسليمة.

وفي القليوبية، أكد السيد الصباحي، وكيل مديرية التموين، أنه تم توريد 25 ألفا و754 طن قمح لصوامع مسطرد وبنها بشبرا الخيمة.

وقال المحافظ الدكتور علاء مرزوق، إنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة ليصل إلى 212 ألف طن لاستقبال الأقماح بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة التي تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن، لافتًا أنه تم تشكيل لجنة بكل شونة، برئاسة مفتش تموين لوزن الأقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمزارعين.

وفي المنيا، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، إن إجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح بالشون والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغ 40497 طنا منذ بدء موسم الحصاد، موضحًا أنه تم توريد لـ3 جهات هي البنك الزراعي، وقطاع المطاحن، والقابضة للصوامع.

وفي قنا، قال المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، إن إجمالي ما بلغ توريده من القمح بصوامع وشون المحافظة حتى الآن بلغ 47 ألف طن و515 كيلو.

وأكد «الهجان» أن عملية توريد وتخزين القمح وغربلته وصرفه والحفاظ على سلامته وجودته أثناء فترة التخزين بالصوامع تتم طبقًا لنظام إلكتروني، مشيرًا إلى أنه تم التشديد على استبعاد أي كميات غير مطابقة للمواصفات المحددة من قبل وزارة التموين.