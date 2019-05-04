شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على إعلان الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب على إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 25 أبريل الماضي.

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كانت اللجنة العامة لمجلس النواب وافقت على قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق 25 من أبريل 2019، معتبرة أنه إجراء ضروري لحفظ أمن الوطن واستقراره ولمواجهة الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تعرقل مسار التنمية، على غرار ديمقراطيات راسخة تتخذ من حالة الطوارئ وقاءً ودرعًا لأمنها وسلامتها.

وثمنت اللجنة- خلال اجتماعها اليوم السبت، برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس- ما ورد في بيان رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

ورأت اللجنة العامة- في ختام اجتماعها- الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وأعدت تقريراً بهذا الشأن لعرضه على المجلس في جلسته العامة المقررة في الساعة الثالثة عصر اليوم.