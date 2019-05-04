شكرا لقرائتكم خبر عن رجب والحضري ويسرا اللوزي ووفاء عامر ضحايا ألغام هاني رمزي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل المنتجان محمد عبدالحميد ووائل على متابعة عمليات المونتاج الخاصة ببرنامج المقالب هاني في الألغام، والذي يقدمه النجم هاني رمزي على قناة الحياة خلال شهر رمضان الكريم.وانتهى هاني من تصوير كل حلقات البرنامج مؤخرا، وتشاركه هذا العام الإعلامية بوسي شلبي التي تستدرج النجوم إلى الصحراء لعمل سفاري لبرنامجها الجديد وهناك يقع النجوم في براثن مقلب هاني رمزي الذي يوهمهم أنهم وقعوا عن طريق الخطأ في حقل ألغام.

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واستطاع هاني رمزي هذا العام أن يوقع في شباكه كل من النجوم محمد رجب، وفاء عامر، يسرا اللوزي، دينا فؤاد، عصام الحضري، ناهد السباعي، إدوارد، روجينا، محمد لطفي، انتصار، راندا البحيري، محمد رياض، سوزان نجم الدين، وغيرهم من نجوم الفن والكرة.

كان المنتج وائل على قد أكد أن البرنامج يقدم النجم هاني رمزي بشكل جديد ومختلف وبه كثير من الكوميديا والتشويق وأنهم يتمنوا أن يقدموا للجمهور بهذا البرنامج وجبة ترفيهية خفيفة وممتعة طوال أيام شهر رمضان.

برنامج هاني في الألغام يندرج تحت نوعية برامج المقالب ويقدمه النجم هاني رمزي ومن إنتاج شركة فيردي للإنتاج الفني للمنتجين محمد عبدالحميد ووائل على.