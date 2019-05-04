شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تضبط أكثر من ألف قطعة سلاح و252 سائقًا تحت تأثير المخدرات خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة «المنزلة» بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، و«السحر والجمال» بنطاق محافظة الشرقية، وضبط 131 قطعة سلاح ناري، و1830 قضية مخدرات، وتشكيلين عصابيين، و879 قطعة سلاح أبيض، فضلا عن ضبط أكثر من 216 ألف مخالفة مرورية. جاء ذلك خلال الحملات الأمنية التي شنها قطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، على مدار أسبوع، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وشملت النتائج في مجال الأمن العام، استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي «بحيرة المنزلة» بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، و«السحر والجمال» بنطاق محافظة الشرقية، بإجمالي 773 متهما.

كما تم ضبط 13 بندقية آلية، و8 بنادق «غير مششخنة»، و11 طبنجة، و99 فرد محلى الصنع، و161 طلقة مختلفة الأعيرة، و879 قطعة سلاح أبيض.

فيما شملت النتائج ضبط تشكيلين عصابيين ضما 6 متهمين، ارتكبوا 6 حوادث سرقة متنوعة، وضبط أكثر من 5 آلاف قضية مرافق عامة، وكشف غموض 38 حادثا (قتل عمد، سرقة بالإكراه، انتحال صفة، حريق عمد)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 52 متهما.

وفي مجال مكافحة المخدرات، تم ضبط 324 قضية اتجار في المواد المخدرة بإجمالي 330 متهما وشمل أبرزها ضبط أكثر من 19 كجم حشيش، وأكثر من 29 كجم بانجو، و4 كجم هيروين، وأكثر من 10 آلاف قرص مخدر.

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أما في مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق والبيئة، أسفرت نتائج الحملات عن ضبط 216 ألفا و439 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها أكثر من 30 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و252 سائقا تحت تأثير المخدرات.

وفي مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة، تم تنفيذ 246 قرار إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف، فضلا عن ضبط نحو 5 آلاف قضية تموينية متنوعة.

وفي مجال قضايا سرقة التيار الكهربائي، تم ضبط 61 ألفا و622 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد أكثر من 38 مليونا و215 ألفا و266 جنيها.

وشملت النتائج أيضا في مجال جرائم الأموال العامة، ضبط 8 قضايا متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة (نقد وتهريب- اختلاس وإضرار بالمال العام- رشوة واستغلال نفوذ) بقيمة بلغت 4 ملايين و410 آلاف و941 جنيها، و39 ألف دولار أمريكي.

وفي مجال الأمن السياحي، تم ضبط 1729 قضية ومخالفة في مجال (الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدي على أرض آثار، حيازة قطع أثرية).

وفي مجال أمن الموانئ، تم ضبط 23 قضية في مجالات تهريب البضائع، و612 قضية «جرائم جنائية متعددة» بقطاع أمن الموانئ.