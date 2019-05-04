شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة للحكومة لإلزام بقالي التموين بوضع قائمة أسعار للسلع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب النائب حسين غيته، بضرورة تحرك وزارة التموين بشكل عاجل ومباشر لحل أزمة عدم التزام بقالي التموين بوضع قائمة أسعار للسلع، وإحكام الرقابة عليهم بقوة.

Advertisements

وقال النائب، في طلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزير التموين، إنه يتم خداع المستهلكين وبيع السلع بأسعار أعلى من سعرها الرسمي، بسبب عدم التزام بقالي التموين بوضع قائمة أسعار للسلع التموينية، ما تسبب في إضافة أعباء على المواطنين، مضيفًا: «رغم أن السعر الرسمي الذي تبيع به الحكومة لبقالي التموين يتم مراعاة فيه هامش الربح إلا أن البقالين لا يلتزمون به، ويضيفون مبالغ أخرى زيادة عن السعر الرسمي، استغلال لحاجة المواطنين».

وأشار غيته إلى أن المناطق النائية تشهد تهربًا للسلع التموينية من قبل بقالي التموين، حيث يصدرون للأهالي أنه لا توجد سلع من الحكومة ويتم بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وقال: «هناك أزمة واضحة في نقص السلع الغذائية والأصناف المعروضة على البطاقات التموينية وخاصة الأرز».

ولفت إلى شكاوى مستمرة من المواطنين، من ارتفاع أسعار السلع التموينية بقيمة 2 إلى 3 جنيهات على كل سلعة، يفرضها عليهم البقال التمويني، ما اعتبره النائب استغلالا من بقالي التموين للسلع التموينية وفرض أسعار زائدة عليها، موضحًا أن هذه السلع يتم صرفها كبديل لنقاط الخبز مثل السكر والأرز والزيت، وبمقارنة تلك السلع التموينية بالمحال العادية، فإن فارق السعر الفارق يتخطى 2 إلى 3 جنيهات.