محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
تواصل الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بجنوب القاهرة، اليوم السبت، محاكمة 76 موظفًا بالإذاعة والتليفزيون "ماسييرو" بتهمة الاستيلاء على 24 مليون جنيه.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، رئيس المحكمة بعضوية المستشارين عبد الناصر ابو الوفا، وإيهاب طنطاوي، ومحمد بسيوني، وأمانة سر صلاح مصطفى وجاد كنعان.
وقال العقيد سامر سمير عضو هيئة الرقابة الادارية أمام المحكمة، إنه كان معاونًا في مأمورية تفتيش محل إقامة أحد المتهم محمد سيد حمودة وتم ضبط مبالغ مالية ومشغولات ذهبية.
وأكد الشاهد أنه تم ضبط أوراق بيضاء عليها بصمات وأختام داخل مطبعة المتهم.
وحضر للجلسة 50 متهما فى القضية وسط حراسة أمنية مشددة وتم ايداع المتهمين الذكور قفص الاتهام والسيدات بالقاعة لحين بدء الجلسة.
وتبين أن المتهم الأول محمد سيد حمودة، رئيس قسم الحسابات في ماسييرو زور شيكات صرف بأسماء باقي المتهمين .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بقضية الاستيلاء على "أموال ماسبيرو": عثرت على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية بمنزل متهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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