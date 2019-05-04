3 سبتمبر.. سماع الشهود في محاكمة رئيس مأمورية ضرائب بتهمة الرشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، محاكمة رئيس مأمورية الضرائب العقارية بحدائق القبة في اتهامه بتلقي رشوة مالية لجلسة 3 سبتمبر المقبل لسماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني وعضوية المستشارين علي أحمد صقر وأيمن عبدالرازق وأمانة سر ممدوح غريب وعزت فاروق.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهمة "أ. ع" 56 سنة، رئيس مأمورية الضرائب في أغسطس 2018 بصفتها موظفة عمومية مندوب مأمورية الضرائب العقارية بحدائق القبة لدى اللجنة الأولى لإنهاء المنازعات الضريبية بمصلحة الضرائب العقارية، بطلب وأخذ رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم طلبت من محامي شركة مقاولات رشوة مالية 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة أخذت منها 100 ألف جنيه مقابل تخفيضها قيمة الضرائب المستحقة على مصانع الشركة.