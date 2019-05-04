وزير الداخلية يستقبل نظيره التنزاني لتطوير التعاون الأمني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كانجي لوجولا وزير الشئون الداخلية بجمهورية تنزانيا المتحدة الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد أمن من كبار معاونيه.

واستعرض خلال اللقاء أوجه التعاون بين الجانبين وأساليب تدعيمها في مجالات الأمن المختلفة، حيث أعرب الوزير التنزاني عن تقديره للدور البارز الذي تقوم به أجهزة الشرطة المصرية وبخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية، مبدياً رغبته في توسيع قاعدة استفادة أجهزة الشرطة في بلاده من الخبرات الأمنية والتدريبية المتقدمة بوزارة الداخلية المصرية في عدد من المجالات.

وقد أكد محمود توفيق وزير الداخلية خلال اللقاء على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وتنزانيا مشيراً إلى أهمية تطوير مجالات التعاون الأمني بين البلدين في ضوء الروابط التاريخية والقواسم المشتركة التي تجمعهما، كما أعرب سيادته عن استعداد الوزارة لتعزيز أطر التعاون الشرطي بين الجانبين وبخاصة فيما يتصل بتدريب الكوادر التنزانية في كافة المجالات الأمنية المطلوبة انطلاقاً من حرص وزارة الداخلية على دعم رسالة الأمن والاستقرار في الدول الإفريقية الصديقة وفى إطار ما توليه مصر وقيادتها السياسية - في ضوء رئاستها للاتحاد الإفريقي من اهتمام بالغ بالانفتاح والتعاون مع دول القارة.

وفي نهاية اللقاء قام وزير الداخلية، ونظيره التنزاني بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية في مجال الحماية المدنية ترتكز على تبادل الخبرات الأمنية والتدريبية بين جهات الاختصاص في البلدين بما يعكس التزام وزارة الداخلية المصرية بتطوير أوجه التعاون الأمني مع الدول الإفريقية خلال الفترة القادمة لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة التي تفرض نفسها على الساحتين الإقليمية والدولية.