النيابة العامة للمتهمين: "لستم أنصارًا ولا هنا بيت المقدس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –صابر المحلاوي:

تستكمل النيابة العامة مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس".

وقال ممثل النيابة العامة، لماذا نفذت العمليات في شهر يونيو 2013، هل كان دين ربي غائب حتى هذا الشهر، فالهدف سياسيًا لا محالة، ولهذا قتل الضباط والأفراد، وخربت المنشآت، جماعة كذبت وزعمت أنها تطبق شريعة رب الأرض والسموات، عناصر جماعية سمت نفسها أنصار بيت المقدس، أكثروا في مصر الفساد فصب عليهم ربهم من عذاب، ونسألهم اين بيت المقدس مكررا "لستم انصارا ولا هنا بيت المقدس".

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وأضاف ممثل النيابة، تفجير منشآت وقتل لضباط، سرقة بيوت ومكاتب بريد وسيارات، التحاق بجماعات وتخابر ومقاومة للسلطات، قتلوا شيوخا وأطفالا، لم يراعوا بعيدا وقريب، دماء فدماء، عزاء من وراء عزاء، لم يكن لهم رادع، ينفذون العلميات ويهرعون لنشر البيانات، بيان عار ان لبيت المقدس أنصار، فقالوا المتهمين من أشد منا قوة، فارتكبوا أفعالا لم يسبقهم بها أحد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، وممثلي نيابة أمن الدولة العليا، ألياس أمام وإسلام حمد، وأحمد حمادة الصاوي ومحمد جمال وأمانة سر معتز مدحت ووليد رشاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.