النيابة في أنصار بيت المقدس: المتهم باغتيال "مبروك" متعاطي مخدرات في الصغر وتكفيري بالكبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –صابر المحلاوي:

قالت النيابة العامة، في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إن المتهم محمد بكري هارون، سحر أعين الجماعة بالدين فكان من متعاطي المخدرات منذ صغره، وبعدما كبر أصبح من التكفيرين.

أكملت النيابة العامة خلال مرافعتها في القضية المعروفة اعلاميا بـ " أنصار بيت المقدس "، أن أفكار تنظيم القاعدة كانت تجمعهم داخل أحد السجون المصرية، وتولى الهارب وائل محمد عبدالسلام "أبوهاشم" التدريب العسكري، ونشأ بمدينة المحل الكبرى واحد الشخصيات التكفيرية القديمة، وأما عن مسئول التسليح "سلمي سلامة" الذي ولد بمدينة شمال سيناء واعتنق الافكار التكفيرية منذ الصغر، وأما عن التدريب العسكري فلم يكن هناك شخص كفء لتدريب المتهمين حتى التقى هشام العشماوي وعماد الدين "أبو حاتم" اللذان كانا ضابطين بالجيش المصري، وانضما للتنظيم الارهابي فمكثا بسيناء ومدن سيناء ودربا العناصر تدريب شديد، وكذلك محمد أحمد محمد نصر، وهاني مصطفي "أبوبلال"، الاول مدرس بجامعة قناة السويس، والثاني بالحاسبات والمعلومات، لا سيما "ابو ياسر" الذي اسند اليه تصنيع المتفجرات، و"ابو زياد" الذى تولى الإعلام.

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تابعت: فتاجر العسل، بات يجوب الطرقات، جاهل بالدين وهي صفة من صفاته، استقطب أشخاص وجعلهم من قيادته، أولهم محمد عفيفي الذي أعدم بعدما حصل على القانون على أعلى الشهادات، ولكن آبي الله أن يكون مشرفا على قضية، فالتقوا جميعا العشماوي وسلمية وبكري، وانضمت إليهم خلية كانت تسمي "كتائب الفرقان"، تلك قادات الجماعة التي زعمت انها تصون بيت المقدس ومقدساته، فما ارتكبوا فعلا لنصرته.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وممثلي نيابة أمن الدولة العليا، ألياس أمام واسلام حمد وأحمد حمادة الصاوي ومحمد جمال وأمانة سر معتز مدحت ووليد رشاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.