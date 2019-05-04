"التضامن": إحالة 555 موظفًا للنيابة الإدارية لتعاطيهم المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تلقت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة للدولة، حيث تم الكشف على 15 ألفا و877 موظفا في 10 وزارات ومؤسسات تابعة لها، فضلا عن سائقي الحافلات المدرسية، وذلك اعتبارا من بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل الماضي، وتبين تعاطي 555 حالة للمواد المخدرة، تم تحويلهم إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقالت والي - في تصريح صحفي اليوم السبت- "إن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان 16023، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل"‪.‬

ووجهت باستمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، موضحة أنه يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، بجانب الكشف على سائقي حافلات المدارس، وكذلك سائقي الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

Advertisements

ومن جانبه، قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي "إنه يتم التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات المختلفة لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة".

وأضاف أنه تم تخصيص مسئول اتصال بكل جهة، سيتم الكشف على العاملين بها لتذليل أي عقبات تواجه حملات الكشف، كما سيتم تكثيف حملات الكشف أيضا على سائقي الحافلات المدرسية، لافتا إلى أن من يثبت تعاطيه من سائقي الحافلات المدرسية سيتم فصله من العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، فضلا عن تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأوضح أنه يتم أيضا إحالة من يثبت تعاطيه من العاملين في الوزارات ومؤسسات الدولة العامة إلى النيابة الإدارية، مشيرا إلى أن العقوبات تصل إلى الفصل وفقا لقانون الخدمة المدنية.

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يقوم أيضا بتنظيم العديد من اللقاءات التوعوية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة على مستوى جميع المحافظات تحت عنوان (مصلحتك)، لرفع الوعي بمخاطر إدمان المواد المخدرة، وتوضيح تفاصيل تطبيق القانون الجديد للمخدرات، والرد على استفسارات الموظفين حول أليات تطبيقه.​