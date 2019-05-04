4 عروض لفرق الفنون الشعبية على مسرح "الصحفيين" في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أعلن حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين رئيس لجنة النشاط، أن اللجنة ستنظم مجموعة من الأمسيات الفنية خلال شهر رمضان الكريم، وعروض لفرق الفنون الشعبية لأول مرة على مسرح النقابة بعد الاتفاق مع الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة، وتقديمها بالمجان للصحفيين وأسرهم.

وأشار "الزناتي"، في بيان اليوم السبت، إلى أن الاتفاق تم بجهود الزميل الكاتب الصحفى إيهاب شام، موضحًا أنه تم الاتفاق على 4 عروض حتى الآن لفرق الفنون الشعبية ضمن جهود اللجنة فى شهر الكريم.

وتبدأ الفعاليات بحفل لفرقة العريش للفنون الشعبية من الهيئة العامة لقصور الثقافة، يوم 11 رمضان، ثم حفل لفرقة سوهاج للفنون الشعبية يوم 13 رمضان، وفى 15 رمضان تقدم فرقة مطروح للفنون الشعبية حفلًا آخر ثم عرض لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية يوم 18 من رمضان.

وتابع عضو مجلس نقابة الصحفيين،:"يتم الآن الاتفاق على أمسيات فنية يتم الإعداد لها على مسرح النقابة حتى يستمر في رسالته بتقديم فن راق للصحفيين وأسرهم وكل المصريين".​