"الثقافة" تعلن خطة شهر رمضان في مختلف المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة الثقافة عن خطة الفعاليات الثقافية والفنية، خلال شهر رمضان المبارك، والتي تأتي ضمن استراتيجية الوزارة للحفاظ على الهوية، وتبرز دور الإبداع في بناء الإنسان وتنمية الوعي، وتشمل أنشطة متنوعة يتم تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية من خلال القطاعات الثقافية.

وذكر بيان للوزارة، أصدرته اليوم السبت، أن المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة أعد برنامجا مكثفا لرواد الحديقة الثقافية في السيدة زينب يضم المسابقات الفنية والفكرية، ورش الحكي والتشكيل، عروض الأراجوز وخيال الظل وعرائس القفازات، فريق كورال الحديقة (سلام) إضافة إلى عرض مسرحي لفريق أطفال الحديقة، وأخرى لذوي القدرات الخاصة مع عروض موسيقية وغنائية خاصة بهم.

وكشف البيان أن دار الأوبرا المصرية ستقدم عروضاً تجمع بين سهرات للدول العربية يحتضنها المسرح الصغير، وتتضمن ملامح من التراث الموسيقي والغنائي مع نماذج من العادات والتقاليد التي تميزها لدول تونس، الكويت، المغرب، لبنان وبنجلاديش إلى جانب عروض على 6 مسارح أخرى بالقاهرة (الكبير – المكشوف – الجمهورية – معهد الموسيقى العربية) والإسكندرية ودمنهور تضم أمسيات موسيقية وغنائية متميزة ذات صبغة دينية إضافة إلى عروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالي لنجوم الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي، إلى جانب استكمال فعاليات برنامج الموسم الفني للأوبرا.

وأوضح أن صندوق التنمية الثقافية سيحتفل بالشهر الكريم في مواقعه الأثرية والتراثية ومراكز الإبداع التابعة له بمجموعة من الأنشطة الفنية المتنوعة منها حفلات موسيقية وغنائية، إنشاد ديني، معارض للفنون التشكيلية والخط العربي والحرف التقليدية، ورش عمل للأطفال بالإضافة إلى العروض السينمائية وعرض الليلة الكبيرة بالتعاون مع البيت الفني للمسرح.

كما ستقام أمسيات في بيت الشعر العربي، بيت المعمار المصري ومركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، كما يقام عدد من العروض الفنية والثقافية بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة المختلفة.

وتأتى مشاركة قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة من خلال أنشطة تقام في المتاحف والمواقع التابعة، وتتضمن ورش فنية في التلوين، التصوير، الرسم على الجلد، فن أويما، زجاج، جرافيك، وإقامة الدورة التدريبية الثالثة بعنوان "روبوأرت بايوآرت"، والورشة التحضيرية لمشروع المبدع العربي الصغير إلى جانب معارض تشكيلية لكبار وشباب الفنانين المبدعين بالإضافة إلى صالون ثقافي بعنوان الفن والحرب بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وينظم قطاع الإنتاج الثقافي ليالي "هل هلالك" في ساحة مركز الهناجر للفنون وتتضمن عروضاً لفرق البيت الفني للفنون الشعبية وعدد من الحفلات الفنية التي يحييها نجوم الطرب والإنشاد الديني إلى جانب فقرات متنوعة لفنون السيرك القومي بالعجوزة ومدينة 15 مايو وعروض الفنون الشعبية على مسرح البالون وعروض مسرحية بقاعة صلاح جاهين ومسرحي رمسيس والحديقة الثقافية بالسيدة زينب.

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أما البيت الفني للمسرح يقدم عروضاً على 7 مسارح هي (القومي - السلام - الطليعة - الشباب - الكوميدي - الهناجر – الشمس) إلى جانب احتفالية فنية بمناسبة مئوية ثورة 1919 مع استمرار البرنامج التدريبي لمشروع ابدأ حلمك في دفعته الثانية.

ويطلق المركز القومي للسينما فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى رؤية لأفلام الشباب في مركز الإبداع الفني كما يعرض عدة أفلام بمركز الثقافة السينمائية إلى جانب عروض نادي السينما المستقلة بالقاهرة والإسكندرية ونادي السينما لذوي القدرات الخاصة بمركز طلعت حرب.

وتقيم الهيئة المصرية العامة للكتاب الدورة الثامنة من معرض فيصل للكتاب والذي تتضمن فعالياته عددا كبيرا من الندوات وورش العمل.

فيما أعدت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية أنشطة متعددة بالمكتبات التابعة لها تتضمن ورش عمل، محاضرات تثقيفية، ندوات، مسابقات دينية وفكرية إضافة إلى أمسيات لمناقشة عدد من الأعمال الأدبية التي تناولت شهر رمضان المبارك.

وتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطة مكثفة بجميع قصور وبيوت الثقافة الممتدة جغرافياً في أرجاء مصر، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية..إضافة إلى عروض في المناطق الأثرية ومراكز الشباب والمستشفيات ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال محسن حسب وكيل مديرية الثقافة بالوادي الجديد، إنه تم الانتهاء من إعداد خطة الأنشطة الثقافية والفنية خلال شهر رمضان الكريم على مستوى قصور وبيوت الثقافة بمراكز المحافظة الإدارية الخمسة.. والتي تشمل تنظيم قوافل ثقافية بالقرى ومسابقات فنون تشكيلية ودوري ثقافي بين عدد من المشاركين، بجانب مسابقة السؤال اليومي ومسابقة للمبدع الصغير، وكل يوم فزورة بالتعاون مع الإذاعة المحلية.

وأوضح وكيل المديرية - في تصريح له - إن الخطة تشمل محاضرات عن الوحدة الوطنية ومحاربة الفكر المتطرف والتنمية الثقافية ودورها في مكافحة الإرهاب، وفضل الصوم وأثره على الصحة الجسدية، بالإضافة إلى تقديم فقرات إنشاد ديني بمشاركة منشدين من أبناء المحافظة.

وأضاف أن الخطة الفنية تشمل عروضا لفرقة الموسيقى العربية، ولفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة الخارجة، وفرقة (موط) التلقائية وكذلك فرقة الفرافرة التلقائية، مشيرا إلى مشاركة فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية بعدد من العروض الفنية في السهرات الرمضانية بالقاهرة.