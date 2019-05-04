"قومي المرأة": لجنة لرصد صورة المرأة في دراما وبرامج رمضان 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أعلنت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة تشكيل لجنة خاصة لمتابعة ورصد صورة المرأة في البرامج والإعلانات والدراما، التي تذاع خلال شهر رمضان المبارك 2019، وفقًا للتقليد الذي بدأته لجنة الإعلام برئاسة الدكتورة سوزان القليني منذ إعادة تشكيل المجلس عام 2016.

وأوضحت رئيسة المجلس - في تصريح اليوم السبت - أن اللجنة منبثقة من لجنة الإعلام بالمجلس، وسوف تقوم برصد وتحليل مضمون دراما رمضان، بهدف الخروج بتقرير علمي متكامل يتضمن كيفية تناول الدراما لقضايا المرأة، وصورة المرأة فيها سواء سلبية أو إيجابية، وملامح هذه الصورة، بالإضافة إلى طريقة العرض، كذلك متابعة جميع الإعلانات بشكل يومي لرصد أي إساءة أو إيحاءات غير لائقة قد تتناولها الإعلانات.

وأشارت إلى أن المجلس سوف يقدم هذا التقرير إلى المجلس الأعلى للإعلام، فضلا عن عرض نتائجه خلال مؤتمر صحفي سوف يعقده المجلس بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

Advertisements

ومن جهتها، قالت الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة لجنة الإعلام "إن عدد المسلسلات التي سيتم تحليلها هذا العام 28 مسلسلا دراميا، علاوة على الإعلانات، مشيرة إلى أنه تم تشكيل فريق كامل لرصد صورة المرأة، مكون من أعضاء لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى ما يقرب من 200 طالب وطالبة بكلية الآداب بجامعة عين شمس من شعبتي الإذاعة والتلفزيون والعلاقات العامة وقسم المكتبات؛ في إطار البرنامج التدريبي الذي توفره الكلية لهم من خلال لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة".

وأضافت أنه سيتم مقارنة نتائج التقرير لهذا العام مع الكود الإعلامي الذي وضعته اللجنة وأقره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كمعايير إعلامية عند تناول صورة المرأة في وسائل الإعلام.

وأوضحت أن الرصد هذا العام يتم على عدة مستويات، المستوى الأول المهني "الأكاديمي"، حيث سيقوم به الطلاب بناء على استمارة تحليل مضمون وضعت لهم وتم تدريبهم عليها، أما المستوى الثاني فهو مستوى الخبراء والأكاديميين من أعضاء اللجنة والمتطوعين من خارجها.. والمستوى الثالث هو المستوى المهني، يتم مع لجنة رصد الدراما مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحيث يكون هناك دراسة مقارنة بين المعايير المهنية التي وضعت للمعالجة الإعلامية لقضايا المرأة وبين ما يعرض فعليا على الشاشة في رمضان.