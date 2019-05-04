"حريات الصحفيين العرب": لا يوجد حصر دقيق للزملاء القتلى والمعتقلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال عبدالوهاب الزغيلات، رئيس لجنة الحريات باتحاد الصحفيين العرب، إن تقرير حالة الحريات الصحفية في العالم العربي يحمل عنوان "قتل خطف اعتقال"، وهو الواقع الذي نعيشه الآن.

وتابع، أن الوضع وصل إلى القتل والاعتقال، وليس لدينا فى اتحاد الصحفيين العرب حصر بعدد القتلى والمتغيبين، مشيرا إلى أن الأرقام الموجودة في التقرير ليست دقيقة، ولم نتوصل في العالم العربي خاصة في دول سوريا والعراق وليبيا والصومال، لم نجد من نخاطبه حتى نصل للحقيقة، ولا يستطيع أحد أن يحدد من المعتدى على الزملاء، مشيرا إلى أنه في سوريا هناك العديد من القتلى ولم نعرف من القاتل وأين المتغيبون.

وأضاف رئيس لجنة الحريات خلال كلمته بمؤتمر إطلاق تقرير حالة الحريات في الوطن العربى، اليوم، أن عنوان التقرير هو: الحرية خطف وقتل واعتقال نتيجة حتمية لواقع عربي مؤلم للغاية، مشيرا إلى أنه في السنوات العشر الأخيرة المفترض أننا نغير كلمة الاحتفال بإطلاق التقرير، لأن الوضع الآن سيىء، والصحفيين يتعرضون في المنطقة لاعتداءات بالغة، كما أن القوانين غير مكتملة لحماية الزملاء.

وأشار إلى أنه في فلسطين يواجه يوميا الصحفي الفلسطيني الكيان المحتل، والآن ونحن نعقد المؤتمر هناك قصف والزملاء يواجهون الاعتداءات يوميا.​