"الهجرة" تتواصل مع "الآثار والثقافة" للاستفادة بإعلان "يوليو" شهر التراث المصري بكندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، للاتفاق على عقد اجتماع ثلاثي.

وحسب بيان، اليوم السبت، يهدف الاجتماع، لمناقشة الاستفادة من القرار رقم 106 لعام 2019، والذي يناقشه حاليًا برلمان أونتاريو الكندي ويقضي بإعلان شهر يوليو "شهر التراث المصري بكندا"، لوضع خطة للترويج للدولة المصرية والاكتشافات الأثرية واستعراض الثقافة المصرية في كندا.

​كما تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، مع النائب شريف سبعاوي أول برلماني مصري منتخب في كندا، وعضو البرلمان الإقليمي في أونتاريو لمنطقة ميسيساجا إيرين ميلز، ومقدم مشروع القرار.

ووجهت "مكرم"، الشكر للبرلماني المصري، لما يقوم به لخدمة وطنه الأم، فضلاً عن بحث طرق الاستفادة من قرار الاحتفال بالتراث المصري عقب صدوره نهائيًا من البرلمان الكندي.