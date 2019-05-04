أخبار مصر | 'الصحفيين العرب' يوضح حقيقة أزمة انضمام الجزائر: الوضع مضطرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين العرب' يوضح حقيقة أزمة انضمام الجزائر: الوضع مضطرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبدالوهاب الزغيلات رئيس لجنة الحريات باتحاد الصحفيين العرب، إن الجزائر بها 20 نقابة مهنية للصحفيين، مؤكدًا أن الاتحاد يعترف بنقابة واحدة منتخبة، وفي الجزائر الوضع النقابي مضطرب، وكل مجموعة تشكل نقابة منفردة موازية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي الاتحاد اليوم، لإطلاق تقريره عن وضع الحريات في الوطن العربي لعامي 2018 و2019، أن هناك محاولات من الخارج لخلق نقابات عربية بديلة حتى تتوائم مع ما يريده الخارج، مطالبًا الصحفيين في مصر بالانتباه لذلك؛ نظرًا أن الصحفي أهم من السياسي، وهو أهم من الواجهة، والذي يقدم البلد، والعين الآن على الصحفيين في كل الدول.

وتابع: "أول ما ييجي نظام، بيضع أمامه جهتين القضاء والصحافة، إذا ضمن الصحافة والقضاء لم يصبح لديه أي مشكلة، أزمة خلق نقابات عربية بديلة تواجهنا به مشكلة،

تواصلنا مع الجزائر ولم نصل لحل".

وكان أطلق اتحاد الصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، اليوم، تقريره عن وضع الحريات في الوطن العربي عن العامين الماضيين 2018 و2019.

Advertisements

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للاتحاد اليوم، بحضور عبدالوهاب الزغيلات رئيس لجنة الحريات بالاتحاد، وخالد ميري الأمين العام للاتحاد، وحاتم زكريا عضو الاتحاد وسكرتير عام نقابة الصحفيين السابق.

وجاء التقرير بعنوان "الحرية.. قتل خطف اعتقال"، وشمل 4 محاور رئيسية، وهم: "تقارير التنظيمات النقابية الصحفية عن حالة الحريات في العالم العربي، رؤية المنظمات الدولية لأوضاع الحريات الصحفية في العالم العربي، رؤى وتصورات القيادات النقابية لأوضاع الحريات في العالم العربي، الإعلام الإلكتروني وواقع الحريات في العالم العربي التحديات وآفاق المستقبل".

وشمل المحور الأول حالة الحريات في 15 دولة عربية خلال العامين الماضيين، وتجاهل الاتحاد عدد من الدول مثل الجزائر؛ وذلك نظرًا للوضع النقابي المضطرب بتلك الدول، وبعضها لا يحوي نقابات مهنية من الأساس، وبعضها غير أعضاء.