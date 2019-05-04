أخبار مصر | محافظ القاهرة: مد العمل بنفقي الأزهر للساعة الثانية صباحاً خلال شهر رمضان‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: مد العمل بنفقي الأزهر للساعة الثانية صباحاً خلال شهر رمضان‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مد فترات العمل بنفقي الأزهر خلال شهر رمضان من الساعة 6 صباحًا حتى الثانية بعد منتصف الليل على أن يغلق بعدها لأعمال الصيانة والنظافة، وأن يمتد العمل حتى الخامسة صباحًا خلال يومى الخميس والجمعة حتى يمكن استيعاب وتصريف الكثافات المرورية المحتملة خلال أيام الإجازات الأسبوعية.

وقال اللواء وائل عاطف، مدير عام تشغيل وصيانة نفقى الأزهر للسيارات، إنه سيتم غلق النفق قبل الإفطار بربع ساعة وفتحه بعد الإفطار بربع ساعة وذلك حرصًا على أرواح المواطنين لارتفاع معدل الحوادث فى هذه الفترة مشيرًا إلى أن مواعيد العمل فى الأيام العادية تمتد من 7 صباحا حتى الثانية عشر مساء.

وأضاف مدير عام تشغيل وصيانة نفقى الأزهر للسيارات أن عدد السيارات التى تمر بالنفقين خلال شهر رمضان المعظم تقارب مليون و 200 ألف سيارة بمعدل 40 ألف سيارة يومياً.