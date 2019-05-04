أخبار مصر | بدء أعمال المؤتمر الدولي الخامس لتوت عنخ آمون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء أعمال المؤتمر الدولي الخامس لتوت عنخ آمون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت اليوم، أعمال المؤتمر الدولي الخامس للملك توت عنخ آمون، تحت عنوان "المتحف المصري الكبير آثار توت عنخ آمون" بحضور وزير الأثار الدكتور خالد عناني، وبرئاسة الدكتورة فايزة هيكل، أستاذ علم المصريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومشاركة أهم علماء الآثار في العالم.

وحضر الافتتاح عالم الأثار، الدكتور زاهي حواس، واللواء عاطف مفتاح، مدير مشروع المتحف المصري الكبير، والطيب عباس، مدير الشئون الأثرية بالمتحف الكبير، والدكتور طارق توفيق.

يذكر أن وضع حجر أساس المتحف المصري الكبير كان فى فبراير 2002، وفي مؤتمر صحفى دولي تم الإعلان عن المسابقة المعمارية الدولية لتصميم المتحف المصرى الكبير ليكون أكبر متحف للآثار المصرية فى العالم بجوار هضبة الأهرام بالجيزة.

ونظمت المسابقة المعمارية الدولية المفتوحة برعاية هيئة اليونسكو وتقدم معماريون واستشاريون من 83 دولة بتصورات ومشروعات معمارية بلغت في مجملها 1557 مشروعًا، وفي يوليو 2003 وزعت جوائز المسابقة المعمارية على الفائزون الأوائل ووصل مجموع الجوائز إلى 750 ألف دولار.

Advertisements

وشارك في التصميم الفائز 14 مكتبًا استشاريًا من خمس دول مختلفة، واستغرقت دراسة المشروع 3 سنوات بتكلفة بلغت 2 مليون دولار، تم كتابتها في 8 مجلدات.

وبدأت أعمال البناء والتشييد فى مايو 2005 بالتوازى مع استكمال المرحلة الأولى التى تضمنت أعمال التصميم، واشتملت المرحلة الثانية على بناء مركز ترميم الآثار، ومحطتي الطاقة الكهربية، ومحطة إطفاء الحريق، ومبنى الأمن، والمخازن الأثرية.

وتكلفت تلك المرحلة نحو 240 مليون جنيه بما يوازي 43 مليون دولار تم تمويلها بالكامل من صندوق تمويل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار وقد احتوت محطة الطاقة الكهربائية على ماكينات التكييف المركزي والتحكم البيئي لتزويد مبنى مركز الترميم بالطاقة، كما تستخدم كمحطه بديلة لمبنى المتحف الرئيسي في حالة الطوارئ.

أما مركز إطفاء الحريق فقد تم تجهيزه بأجهزة مقاومة الحريق تتم إدارتها من قبل إدارة الدفاع المدني لخدمة المتحف وكذلك المنطقة المحيطة بالمتحف.