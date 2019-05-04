أخبار مصر | ننشر خطة "الصحة" للرقابة على الأسواق والمطاعم والفنادق وموائد الرحمن استعداداً لشهر رمضان‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر خطة "الصحة" للرقابة على الأسواق والمطاعم والفنادق وموائد الرحمن استعداداً لشهر رمضان‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ خطة شاملة للرقابة على الأغذية خلال شهر رمضان الكريم، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي، عن أن الوزارة قامت باتخاذ إجراءات مشددة حرصاً على صحة المواطنين، حيث تم التنبيه على جميع إدارات مراقبة الأغذية بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية ومنها المصانع، ومعامل الألبان، وسلاسل السوبر ماركت، والمخازن، مع متابعة توافر الاشتراطات الصحية لأماكن تداول الأغذية، وسحب العينات من الأغذية المعروضة خاصةً الياميش، والمخللات، والألبان ومنتجاتها، والتمور، والعصائر، والمجمدات.

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وأكد، أنه يتم تكثيف الحملات على الباعة الجائلين واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين، كما يتم تكثيف الحملات على الأسواق والأماكن التي تعرض أغذية مجهولة المصدر، أو تكون غير مسجلة بوزارة الصحة مع الضبط الفوري لأي مادة غذائية يتم الشك في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف، أنه يتم تكثيف الرقابة على الفنادق، والعائمات، والمطاعم، والأماكن التي تقدم وجبات الإفطار أو السحور بما فيها موائد الرحمن واتخاذ ما يلزم من إجراءات حرصاً على صحة المواطنين، مشيراً إلى استمرار الحملات المشتركة مع الجهات الرقابية (التموين ، مباحث التموين، الطب البيطري، حماية المستهلك) لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة حيال المخالفين.