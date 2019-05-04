أخبار مصر | أساتذة كبد يوضحون العلاج المطلوب لبعض المتعافين من فيروس "سي‎"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أساتذة كبد يوضحون العلاج المطلوب لبعض المتعافين من فيروس "سي‎" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أساتذة أمراض الكبد على ضرورة إجراء المتعافين من فيروس سي عدة فحوصات، خاصة لمن يعاني منهم من التليف الكبدي او السكر، مع ضرورة الحصول على بعض العلاجات لحالات معينة من المتعافين.

وقال الدكتور جمال عصمت أستاذ الأمراض المتوطنة والكبد والجهاز الهضمي بجامعة القاهرة، ومستشار منظمة الصحة العالمية، بالمؤتمر العلمي لأمراض الكبد والجهاز الهضمي الذي عقد أمس بالتعاون مع شركة نوفيل فارما: من الأهمية متابعة مرضي فيروس سي بعد الشفاء من الفيروس لوجود نسبة غير قليلة منهم لديهم مشاكل موجودة في الكبد كالتليف.

وأضاف أن المرضي المتعافين من الفيروس الذين يتناولون أدوية لتليف الكبد او المصابين بمرض السكر يجب عليهم متابعة العلاج بمضادات الأكسدة وغيرها من الأدوية المتوفرة بسوق الدواء المصري المخصصة لمرضى الكبد.

وأشار إلى ضرورة إجراء فحوصات دورية لانزيمات الكبد، وأخذ عينات من من خلايا الكبد للمصابين بالتكليف الكبدي.

وأضاف عصمت، أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة الإصابة بفيروس سي بين المصريين نتيجة لحملة ١٠٠مليون صحة عام ٢٠٢٠ لاقل من ٢٪، مشيرا إلى أن الحملة تسهدف معها الكشف عن السمنة والضغط والسكر وكلها عوامل تحدث ما يسمى التهاب الكبد الدهني، والذي له نفس مشاكل ومضاعفات مرض فيروس سي.

Advertisements

وشدد الدكتور عبد الخالق حامد أستاذ واستشاري الكبد والسكر بالأكاديمية الطبية العسكرية، على أهمية وخطورة مرض الكبد الدهني المنتشر في مصر؛ نتيجة لارتباطه بأمراض السكر والسمنة وارتفاع نسبة الدهون في الدم.

وتابع: الكبد الدهني ليس له علاج حاصل على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ولكن طرق العلاج المتبعة حاليا هي مضادات الأكسدة وانقاص الوزن.

وتحدث الدكتور إبراهيم مصطفى أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، عضو لجنة التعليم بالمنظمة العالمية المناظير عن مدى إنتشار مرضي ارتجاع المرئ والقولون العصبي بين المصريين وتأثيرهما على حياة المريض يوميا، كما تم مناقشة حالات نزيف المعدة واسبابها وعلاجها.

وقال الدكتور أشرف صالح مدير قطاع بشرة نوفيل فارما، إن المؤتمر سهد حضور ٢٠٠ طبيب، استفادوا من خبرات الأساتذة في موضوعات هامة مثل الكبد الدهني ومتابعة ما بعد فيروس سي وارجاع المريئ، موضحا أن الشركة تعمل على توفير علاجات مصرية بديلة للأدوية المستوردة بأسعار مناسبة للمريض المصري.

وحضر المؤتمر العلمي لفيف من أساتذة الجهاز الهضمي والكبد ومن ضمنهم الدكتور حسام غنيم جامعة القاهرة، والدكتور طارق يوسف من جامعة عين شمس، والدكتور حسين الأمين من جامعة أسيوط، والدكتور ياسر محروس من جامعة المنيا، والدكتور علي أحمد جمعة من جامعة الفيوم، والدكتور مدحت الحصري الرئيس السابق لمعهد أبحاث الكبد بكفر الشيخ.