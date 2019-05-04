أخبار مصر | ختام فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لأمراض الجهاز الهضمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ختام فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لأمراض الجهاز الهضمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لأمراض الجهاز الهضمي والذي نظمته القوات المسلحة بمشاركة الأكاديمية الطبية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة ، وناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام العديد من الفعاليات تضمنت الجلسات العلمية وورش العمل وعدد من الأوراق البحثية والمحاضرات حول الأساليب العلمية الحديثة فى مجال علاج أمراض الجهاز الهضمى وآخر المستجدات والأبحاث العلمية والتوصيات الطبية في هذا المجال.

وبدأت وقائع الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر بكلمة اللواء طبيب أشرف ذكى رئيس المؤتمر إستعرض خلالها الأنشطة العلمية والفعاليات المختلفة التي يشهدها المؤتمر الذى يعد أحد أهم المؤتمرات على أجندة الملتقيات الطبية الدولية بعد نجاح النسخه الأولى منه فى العام الماضى ، فضلاً عن كونه ملتقى لكبرى المؤسسات الطبية والشركات العالمية العاملة فى هذا المجال لعرض أحدث التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة .

وأكد اللواء طبيب احمد التاودى مدير الأكاديمية الطبية العسكرية حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأبناء الشعب المصرى ، والمساهمة بإمكاناتها العلمية والبحثية الموجودة بالأكاديمية الطبية العسكرية فى الإنفتاح على كبرى المراكز الطبية والبحثية في العالم ونقل وتبادل الخبرات للأطباء والوقوف على أحدث ما وصلت إليه مجالات الطب الحديث في كافة التخصصات.

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ومن جانبهم أكد عدد من الخبراء والإستشاريين المشاركين أن المؤتمر يمثل إضافة قوية للتواصل ومناقشة ما وصل إلية العلم الحديث فى علاج أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعرض لأحدث التقنيات والأجهزة الطبية المستخدمة في هذا المجال.

وكما شهد المؤتمر مناظرة عدد من الحالات ، وكذا عقد دورة تدريبية لعدد من شباب الأطباء تتناول الأساليب الحديثة فى علاج أمراض الجهاز الهضمى وفقاً لأحدث ما وصلت اليه الأبحاث والطرق التكنولوجية فى العالم.

حضر الفعاليات عدد من أطباء وإستشارى الجهاز الهضمى والكبد بالقوات المسلحة ووزارة الصحة والجامعات المصرية ونخبة من الخبراء العالميين وطلبة كلية الطب بالقوات المسلحة .