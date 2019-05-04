أخبار مصر | 'قتل خطف اعتقال'.. الصحفيين العرب يطلق تقريره عن الحريات الصحفية للعامين الماضيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'قتل خطف اعتقال'.. الصحفيين العرب يطلق تقريره عن الحريات الصحفية للعامين الماضيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق اتحاد الصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، اليوم، تقريره عن وضع الحريات في الوطن العربي عن العامين الماضيين 2018 و2019.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للاتحاد اليوم، بحضور عبدالوهاب الزغيلات رئيس لجنة الحريات بالاتحاد، وخالد ميري الأمين العام للاتحاد، وحاتم زكريا عضو الاتحاد وسكرتير عام نقابة الصحفيين السابق.

وجاء التقرير بعنوان "الحرية.. قتل خطف اعتقال"، وشمل 4 محاور رئيسية، وهم: "تقارير التنظيمات النقابية الصحفية عن حالة الحريات في العالم العربي، رؤية المنظمات الدولية لأوضاع الحريات الصحفية في العالم العربي، رؤى وتصورات القيادات النقابية لأوضاع الحريات في العالم العربي، الإعلام الإلكتروني وواقع الحريات في العالم العربي التحديات وآفاق المستقبل".

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وشمل المحور الأول حالة الحريات في 15 دولة عربية خلال العامين الماضيين، وتجاهل الاتحاد عدد من الدول مثل الجزائر؛ وذلك نظرًا للوضع النقابي المضطرب بتلك الدول، وبعضها لا يحوي نقابات مهنية من الأساس، وبعضها غير أعضاء.

وقال عبدالوهاب الزغيلات رئيس لجنة الحريات بالاتحاد، إن الاتحاد مصدره الرئيسي في تقارير الحريات التي يصدرها هي النقابات المهنية التي تمثل تلك الدول، مؤكدًا أن

وقال خالد ميري الأمين العام للاتحاد، إن التقرير يرصد الأوضاع الحالية، ويرد على جزء كبير حول ما يُصدر من المنظمات التي تستهدف الوضع الحالي في إطلاق شائعات، واستغلال أهداف سياسية.

